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Спорт

Овечкин забил победный гол и оформил 32-й хет-трик в карьере НХЛ

Хоккей Хет-трик НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 08:52 Фото: Instagram/capitals
В ночь на 24 февраля знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин забил три шайбы, одна из которых стала решающей в матче с "Эдмонтон Ойлерз". 39-летний капитан столичной дружины записал в свой актив 32-й хет-трик за время выступления в Лиге, сообщает Zakon.kz.

Поединок НХЛ, который проходил на арене Вашингтона, закончился крупным успехом хозяев льда – 7:3. В итоге к этому часу Овечкин после 41-й игры текущего сезона набрал 46 очков (29+17).

А его историческая копилка шайб достигла рубежа в 882 гола.

Сейчас Александр после 1467 матчей занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю Лиги. Ему не достает всего 12 шайб до вечного рекорда Уэйна Гретцки (894). Россиянин после матча с "Эдмонтоном" признан первой звездой этой игры.

Команда Спенсера Карбери все еще продолжает лидировать не только в Восточной конференции, но и во всей общей таблице НХЛ.

Тем временем 22 февраля "Кайрат" вдесятером обыграл "Актобе" и выиграл Суперкубок Казахстана – 2025.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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