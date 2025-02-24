Овечкин вплотную приблизился к лучшим снайперам текущего сезона НХЛ

В ночь на 24 февраля после некоторого затишья снова заговорил главная российская хоккейная звезда Александр Овечкин, который отличился хет-триком в матче НХЛ против "Эдмонтона". У 39-летнего форварда сейчас уже накопилось 29 шайб после 41-й игры нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Три шайбы капитана "Вашингтона" принесли домашнюю победу над "Ойлерз" – 7:3, а сам Овечкин поднялся на седьмое место списка лучших снайперов нынешнего регулярного чемпионата с активом в 29 голов.

От третьей позиции, где стоит Брейден Пойнт (31), Александра отделяет всего лишь две шайбы.

В поединке с "Эдмонтом" российский нападающий обновил свой же рекорд Лиги, когда огорчил Кэлвина Пикара.

Это 181-й вратарь НХЛ, чьи ворота поразил Александр Овечкин.

Также лидер столичной дружины забил 135-й победный гол в Лиге и повторил достижение легендарного Яромира Ягра. Оба делят лидерство по числу решающих шайб в истории НХЛ.

Всего на данную минуту Овечкин забил 882 гола за всю карьеру в североамериканской лиге. Он занимает второе место в истории НХЛ и продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки (894).

"Ну, конечно, отдых помог, набрался сил и хорошо подготовился ко второй половине сезона. Занимался с Каспарайтисом только два раза, в зале и на льду. Ему большое спасибо. Помог. А так мы на яхте в океан выходили, видели дельфинов в Майами. Детям понравилось". Александр Овечкин

После встречи с "Эдмонтоном" за текущий сезон на счету Овечкина накопилось 46 (29+17) очков. А его клуб выиграл четыре из пяти последних игр.

"Вашингтон" уверенно располагается на первом месте в НХЛ, набрав 84 очка в 57 играх.