Овечкин вплотную приблизился к лучшим снайперам текущего сезона НХЛ
Три шайбы капитана "Вашингтона" принесли домашнюю победу над "Ойлерз" – 7:3, а сам Овечкин поднялся на седьмое место списка лучших снайперов нынешнего регулярного чемпионата с активом в 29 голов.
От третьей позиции, где стоит Брейден Пойнт (31), Александра отделяет всего лишь две шайбы.
В поединке с "Эдмонтом" российский нападающий обновил свой же рекорд Лиги, когда огорчил Кэлвина Пикара.
Это 181-й вратарь НХЛ, чьи ворота поразил Александр Овечкин.
Также лидер столичной дружины забил 135-й победный гол в Лиге и повторил достижение легендарного Яромира Ягра. Оба делят лидерство по числу решающих шайб в истории НХЛ.
Всего на данную минуту Овечкин забил 882 гола за всю карьеру в североамериканской лиге. Он занимает второе место в истории НХЛ и продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки (894).
"Ну, конечно, отдых помог, набрался сил и хорошо подготовился ко второй половине сезона. Занимался с Каспарайтисом только два раза, в зале и на льду. Ему большое спасибо. Помог. А так мы на яхте в океан выходили, видели дельфинов в Майами. Детям понравилось".Александр Овечкин
После встречи с "Эдмонтоном" за текущий сезон на счету Овечкина накопилось 46 (29+17) очков. А его клуб выиграл четыре из пяти последних игр.
"Вашингтон" уверенно располагается на первом месте в НХЛ, набрав 84 очка в 57 играх.