Овечкин забил свой 892-й карьерный гол в НХЛ

В ночь на 3 апреля капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 892-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ. Теперь до вечного рекорда Уэйна Гретцки россиянину осталось забить всего лишь две шайбы, сообщает Zakon.kz.

Лидер столичного коллектива отличился в гостевом поединке против "Каролины Харрикейнз". Однако шайба Овечкина не помогла его команде, которая потерпела крупное поражение со счетом 1:5.

Тем самым российский форвард забил свой 892-й гол после 1 485 матчей в НХЛ. "Ови" не хватает всего двух взятий ворот до повторения рекорда, установленного канадцем Гретцки (894 гола).

Шайба в ворота "Каролины" стала 39-й в текущем сезоне для лидера "Кэпиталз". Сейчас на его счету 66 (39+27) очков в 59 матчах регулярного чемпионата.

Овечкин поднялся на третье место в гонке снайперов и делит этот пункт с нападающим "Баффало Сейбрз" – Тэйджом Томпсоном.

Несмотря на четвертое в пяти прошедших матчах поражение, команда Спенсера Карбери все еще располагается на первой позиции в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 105 очков.

За день до встречи с "Каролиной" Александр Овечкин был признан автором нового рекорда Лиги.

