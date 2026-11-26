"Вашингтон" прервал серию поражений и провел чествование Овечкина
Для столичного коллектива эта победа стала первой после длинной серии из пяти неудач подряд. В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Райан Леонард, Дилан Строум, Алекс Так, Мэтт Рой, Коул Хатсон, Бун Дженнер и Иван Мирошниченко.
А вот капитан "Вашингтона" Александр Овечкин завершил эту встречу со знаком минус и довел свою безголевую серию до 17 игр.
Несмотря на это невезение россиянина, столичный клуб после матча с "Флайерз" провел церемонию в честь недавнего рекорда своего лидера по голевым передачам.
На арену вышли близкие форварда и президент "Кэпиталс" Брайан Маклеллан.
20 ноября в игре против "Баффало" 41-летний форвард стал лучшим ассистентом в истории "Вашингтона".
Тогда он отдал 763-ю результативную передачу и по этому показателю обошел своего бывшего одноклубника Никласа Бэкстрема (762).