Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Ночью на 10 апреля завершился второй игровой день первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Представляем вашему внимание его итоги на Zakon.kz.

Игра между французским "ПСЖ" и бирмингемской "Астон Виллой" проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция). "ПСЖ" одержал победу со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 35-й минуте, отличился полузащитник "Астон Виллы" Морган Роджерс. На 39-й минуте Дезире Дуэ сравнял счет.

На 49-й минуте Хвича Кварацхелия вывел хозяев вперед. На 90+2-й минуте Нуну Мендеш забил третий мяч в ворота гостей.

"ПСЖ" – "Астон Вилла" – 3:1;

"Барселона" – "Боруссия" Дортмунд – 4:0.

В свою очередь аталонская "Барселона" и дортмундская "Боруссия" встретились на стадионе "Олимпик Льюис Компанис" в Барселоне (Испания).

На 25-й минуте счет открыл полузащитник "Барселоны" Рафинья с передачи Пау Кубарси. На 48-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество хозяев.

На 66-й минуте встречи Левандовски оформил дубль с передачи Фермина Лопеса Мартина. На 77-й минуте Ламин Ямаль с передачи Рафиньи забил четвертый гол хозяев.

Ответный матч между командами состоится 15 апреля в Дортмунде (Германия).

Ранее мы писали, что фанаты ПСЖ и "Астон Виллы" устроили драку в одном из баров Парижа.