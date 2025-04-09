Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Игра между французским "ПСЖ" и бирмингемской "Астон Виллой" проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция). "ПСЖ" одержал победу со счетом 3:1.
Счет в матче был открыт на 35-й минуте, отличился полузащитник "Астон Виллы" Морган Роджерс. На 39-й минуте Дезире Дуэ сравнял счет.
На 49-й минуте Хвича Кварацхелия вывел хозяев вперед. На 90+2-й минуте Нуну Мендеш забил третий мяч в ворота гостей.
- "ПСЖ" – "Астон Вилла" – 3:1;
- "Барселона" – "Боруссия" Дортмунд – 4:0.
На 25-й минуте счет открыл полузащитник "Барселоны" Рафинья с передачи Пау Кубарси. На 48-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество хозяев.
На 66-й минуте встречи Левандовски оформил дубль с передачи Фермина Лопеса Мартина. На 77-й минуте Ламин Ямаль с передачи Рафиньи забил четвертый гол хозяев.
Ответный матч между командами состоится 15 апреля в Дортмунде (Германия).
Ранее мы писали, что фанаты ПСЖ и "Астон Виллы" устроили драку в одном из баров Парижа.