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Спорт

"Барыс" удивил поклонников во время матча с "Сибирью"

Барыс сотворил неожиданную сенсацию в КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 22:06 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" дома сыграл с новосибирской "Сибирью" в матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Эксперты называли российских спортсменов фаворитами игры.

Первый период остался за хозяевами благодаря шайбе Алихана Асетова, во втором Всеволод Логвин разрыв увеличил, а соперник сократил. Все решала заключительная двадцатиминутка, где астанчане довели все до победы – 4:1, дубль оформил Никита Сетдиков.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Сибирь" (Новосибирск, Россия) 4:1 (1:0, 1:1, 2:0):

  • 1:0 – 17:54 Асетов (Бекетаев, Кайыржан) (в большинстве);
  • 2:0 – 27:46 Логвин (Симонов) (в равенстве);
  • 2:1 – 31:25 Белоусов (Пьянов) (в равенстве);
  • 3:1 – 58:59 Сетдиков (Бекетаев) (в равенстве, в пустые ворота);
  • 4:1 59:42 Сетдиков (в равенстве, в пустые ворота).

Вратари: Шестаков – Костин.

Штраф: 0:4 (0:2, 0:0, 0:2).

8 марта "Барыс" дома примет московский ЦСКА.

Ранее астанинский "Барыс" с разгромным счетом проиграл челябинскому "Трактору".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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