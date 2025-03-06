"Барыс" удивил поклонников во время матча с "Сибирью"
Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" дома сыграл с новосибирской "Сибирью" в матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.
Эксперты называли российских спортсменов фаворитами игры.
Первый период остался за хозяевами благодаря шайбе Алихана Асетова, во втором Всеволод Логвин разрыв увеличил, а соперник сократил. Все решала заключительная двадцатиминутка, где астанчане довели все до победы – 4:1, дубль оформил Никита Сетдиков.
"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Сибирь" (Новосибирск, Россия) 4:1 (1:0, 1:1, 2:0):
- 1:0 – 17:54 Асетов (Бекетаев, Кайыржан) (в большинстве);
- 2:0 – 27:46 Логвин (Симонов) (в равенстве);
- 2:1 – 31:25 Белоусов (Пьянов) (в равенстве);
- 3:1 – 58:59 Сетдиков (Бекетаев) (в равенстве, в пустые ворота);
- 4:1 59:42 Сетдиков (в равенстве, в пустые ворота).
Вратари: Шестаков – Костин.
Штраф: 0:4 (0:2, 0:0, 0:2).
8 марта "Барыс" дома примет московский ЦСКА.
Ранее астанинский "Барыс" с разгромным счетом проиграл челябинскому "Трактору".
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