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Спорт

Чем закончились первые матчи 1/4 Лиги Европы

Лига Европы УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 02:25 Фото: Instagram/manchesterunited
10 апреля вечером и в ночь на 11 апреля по времени Казахстана состоялись первые матчи 1/4 Лиги Европы УЕФА сезона 2024/2025, сообщает Zakon.kz.

"Будё Глимт" с Никитой Хайкиным в составе сенсационно одолел "Лацио" в домашних стенах при снегопаде. Дубль в составе норвежской команды оформил Ульрик Салтнес. Россиянин оформил третий сухарь в турнире.

Фото: Telegram/Спорт-Экспресс

"Манчестер Юнайтед" разошёлся миром с "Лионом". На гол Тьяго Альмады на пятой компенсированной к первому тайму минуте ответил Лени Йоро. На 88-й Джошуа Зиркзее, казалось, принёс победу манкунианцам, но оппоненты спаслись благодаря точному удару Райана Шерки на 95-й.

Фото: Telegram/qazsporttv

Другой английский гранд, "Тоттенхэм", сыграл вничью с "Айнтрахтом".

Фото: Telegram/qazsporttv

"Атлетик" не сумел огорчить "Рейнджерс", хотя оппоненты почти всю встречу провели в меньшинстве из-за удаления Робина Проппера. Вдобавок в концовке Алекс Беренгер не реализовал пенальти. Счет игры 0:0.

Ответные игры запланированы на 17 апреля. Действующим победителем Лиги Европы является итальянская "Аталанта".

Знаменитый в прошлом игрок сборной Нидерландов и ведущих топ-клубов Европы Марко ван Бастен высказался про одного из основных претендентов на титул Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона/

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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