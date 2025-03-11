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Спорт

Наставник "Барсы" рассказал о настрое игроков после траура в команде

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 14:18 Фото: Instagram/fcbarcelona
На прошедших выходных стало известно о смерти врача "Барселоны" – Карлеса Миньярро Гарсии. В связи с этим 8 марта был перенесен домашний матч каталонского клуба против "Осасуны" в рамках Ла Лиги, сообщает Zakon.kz.

Президент "блауграны" Жоан Лапорта сам пришел в раздевалку к игрокам и известил о трагедии перед матчем.

Спустя время главный тренер "Барсы" Ханс-Дитер Флик высказался о смерти сотрудника своего медицинского штаба.

"Сейчас команда в порядке, сосредоточены на игре, вчера беседовал с игроками. Потеря Карлеса стала тяжелым ударом, он был очень важной частью нашего успеха. Он будет поддерживать нас, где бы он ни находился. Вся команда хочет посвятить себя ему. В этой ситуации очень важно победить. У команды все хорошо, важный момент для всех, хотим добиться успеха".Ханс-Дитер Флик

В ночь на 11 марта у "сине-гранатовых" планируется ответственный поединок на уровне Лиги чемпионов УЕФА, когда они примут дома "Бенфику", в ответном матче 1/8 финала.

Первая игра, которая прошла неделю назад в Лиссабоне, завершилась победой команды Флика со счетом 1:0.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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