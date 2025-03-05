"Барса" вытащила матч в меньшинстве: итоги второго дня Лиги чемпионов

Ночью 6 марта завершились четыре встречи первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

В эту ночь "ПСЖ" противостоял "Ливерпулю", "Барселона" провела гостевой матч с "Бенфикой", "Бавария" приняла "Байер", "Интер" сыграл с "Фейеноордом".

Так "‎Бавария"‎ разгромно с седьмой попытки обыграла "‎Байер" Алонсо. Гарри Кейн оформил дубль, отличившись на девятой и 75-й минутах соответственно. Еще один мяч на свой счет записал Джамал Мусиала. При этом с 65-й минуты леверкузенцов осталось 10, потому что две желтые получил Норди Мукиеле.

"Барса" в меньшинстве вырвала победу у "Бенфики". Рафинья, как и в скандальном групповом матче "Бенфики" с "Барсой", забивает победный гол – причем в те же ворота.

"Ливерпуль" победил "ПСЖ" уступив по ударам. 32-летний вратарь "Ливерпуля" сделал девять сейвов, получил самую высокую оценку в команде и не пропустил ни разу, несмотря на 27 ударов "ПСЖ".

А "Интер" на классе обыграл "Фейеноорд".

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

Ответные встречи в этих парах пройдут 11 марта.

Подробнее о том, как часами ранее "Интер" одержал победу над "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.