#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
496.71
531.33
5.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
496.71
531.33
5.55
Спорт

"Барса" вытащила матч в меньшинстве: итоги второго дня Лиги чемпионов

Лига чемпионов 1/8 финала, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 03:08 Рафинья, фото: Instagram/championsleague
Ночью 6 марта завершились четыре встречи первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

В эту ночь "ПСЖ" противостоял "Ливерпулю", "Барселона" провела гостевой матч с "Бенфикой", "Бавария" приняла "Байер", "Интер" сыграл с "Фейеноордом".

Так "‎Бавария"‎ разгромно с седьмой попытки обыграла "‎Байер" Алонсо. Гарри Кейн оформил дубль, отличившись на девятой и 75-й минутах соответственно. Еще один мяч на свой счет записал Джамал Мусиала. При этом с 65-й минуты леверкузенцов осталось 10, потому что две желтые получил Норди Мукиеле.

"Барса" в меньшинстве вырвала победу у "Бенфики". Рафинья, как и в скандальном групповом матче "Бенфики" с "Барсой", забивает победный гол – причем в те же ворота.

"Ливерпуль" победил "ПСЖ" уступив по ударам. 32-летний вратарь "Ливерпуля" сделал девять сейвов, получил самую высокую оценку в команде и не пропустил ни разу, несмотря на 27 ударов "ПСЖ".

А "Интер" на классе обыграл "Фейеноорд".

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

Ответные встречи в этих парах пройдут 11 марта.

Подробнее о том, как часами ранее "Интер" одержал победу над "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
"Интер" одержал победу над "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Спорт
01:08, 06 марта 2025
"Интер" одержал победу над "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
У бойца ММА Александра Емельяненко отнялись ноги
Спорт
16:42, 05 марта 2025
У бойца ММА Александра Емельяненко отнялись ноги
"Арсенал" установил рекорд Лиги чемпионов всех времен
Спорт
08:41, 05 марта 2025
"Арсенал" установил рекорд Лиги чемпионов всех времен
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: