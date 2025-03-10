Овечкин забил 886-й гол и сократил отставание от Гретцки на 8 шайб

В ночь на 10 марта знаменитый российский форвард Александр Овечкин забросил свою 886-ю шайбу в НХЛ, что позволило ему приблизиться на расстоянии восьми голов до рекорда великого канадца Уэйна Гретцки, сообщает Zakon.kz.

39-летний капитан "Вашингтон Кэпиталз" отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Сиэтла", когда на последней минуте поразил пустые ворота соперника и установил окончательный счет – 4:2. Тем самым Овечкин довел свою копилку забитых шайб до 886.

Он сейчас является вторым снайпером в истории Лиги, впереди него только Уэйн Гретцки (894 шайбы).

Гол в ворота "Сиэтла" позволил лидеру столичной дружины набрать 1600-е карьерное очко в истории НХЛ.

На счету Александра сейчас 886 голов и 714 ассистов, он занимает 11-е место по очкам в НХЛ. На ступеньку выше стоит Джо Сакик – 1 641 (625+1 016). А рекордсменом здесь является все тот же Гретцки – 2 857 (894+1 963) очков после 1 487 матчей.

Благодаря домашнему успеху подопечные Спенсера Карбери снова возглавили общую таблицу регулярного чемпионата, набрав 92 очка.

Два дня назад "Вашингтон" одержал крупную и волевую победу над "Детройтом".