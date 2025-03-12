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Спорт

"Ливерпуль" за один месяц вылетел из двух престижных клубных турниров

Футбол Поражение ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 12:19 Фото: Instagram/liverpoolfc
Самый главный фаворит нынешнего европейского сезона по всем фронтам – английский "Ливерпуль" – в ночь на 12 марта 2025 года потерпел крах в Лиге чемпионов. Чуть ранее "мерсисайдцы" вылетели из Кубка Англии, проиграв скромному "Плимуту", сообщает Zakon.kz.

К данному часу команда Арне Слота потеряла шансы на завоевание трех трофеев за один сезон. Прекрасное победное шествие "Ливерпуля" на европейской арене накануне остановил французский ПСЖ, обыграв англичан в серии послематчевых пенальти.

Проиграв чемпионам Франции, "красные" с 2022 года не могут добраться до четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

"Это была прекрасная игра, особенно если сравнивать с той, что была на прошлой неделе. Создавали моменты и вдруг пропустили. После того матча удача иссякла, провели идеальный матч, но не забили. В дополнительное время соперник, возможно, играл чуть получше. Сейчас все разочарованы. Но я знаю этих игроков, они стойкие. В этой игре было все, чего можно желать. Мы могли бы рассчитывать хотя бы на ничью после 90 минут".Главные тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Стоит отметить, что команда Слота ранее вылетела из розыгрыша Кубка Англии, уступив "Плимуту" со счетом 0:1.

Сейчас "Ливерпуль" продолжает гонку в двух турнирах – АПЛ и Кубке английской лиги.

В чемпионате Англии "мерсисайдцы" лидируют с отрывом в 15 очков от "Арсенала", и только чудо может им помешать завоевать "золото".

А в финале Кубка лиги "красные" сразятся с "Ньюкаслом" уже в это воскресенье – 16 марта.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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