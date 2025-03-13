Анчелотти прокомментировал выход "Реала" в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался после победы над "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, это была сложная игра, потому что противники забили им гол на первой минуте.

"Пенальти… Трудно найти явные моменты против "Атлетико", потому что они защищаются эффективно и с исключительным настроем. Меня беспокоила игра без контроля, важно было не потерять равновесие и не искать контратаки. Во втором тайме мы хорошо контролировали половину поля соперника. Дело могло дойти до пенальти, что и произошло. Мы хотели закончить игру до пенальти. Камавинга принес много пользы, я заменил Тчуамени, потому что у него была желтая карточка, Брахим вышел на поле и внес большой вклад. Менди тоже получил травму… но мы продолжаем бороться", – сказал Анчелотти изданию Marca.

Первый матч завершился в пользу "сливочных" со счетом 2:1.

Так "Реал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против "Арсенала".