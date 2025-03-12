Итоги всех матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

В ночь с 12 на 13 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов на поле всхлестнулись несколько команд. Представляем вашему вниманию итоги этих "столкновений" на Zakon.kz.

По итогам игры "Астон Вилла" разгромила "Брюгге" и вышла на "ПСЖ" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Победители уверенно обыграли бельгийскую "Брюгге" со счетом 3:0.

Фото: Telegram-канал Футбол 24/7 | Лига Чемпионов fans

Гости уже на 17-й минуте остались в меньшинстве – прямую красную карточку за фол последней надежды получил защитник Кириани Саббе. Хозяева решили все свои вопросы в первые 16 минут второго тайма благодаря дублю Марко Асенсио и голу Яна Матсена.

В свою очередь "Реал" обыграл "Атлетико" в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Это несмотря на то, что победу "Атлетико" в основное время принес английский полузащитник Конор Галлахер, забивший на первой минуте.

Также в Лилле на стадионе "Декатлон Арена – Пьер-Моруа" завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором местный одноименный клуб потерпел поражение от дортмундской "Боруссии" со счетом 1:2 и по сумме двух встреч (2:3) и вылетел из розыгрыша.

"Арсенал" сыграл вничью с ПСВ.