Суперкомпьютер рассчитал шансы фаворитов в четвертьфинале Лиги чемпионов
До начала будущих игр Суперкомпьютер Opta назвал основных фаворитов четвертьфинала текущего сезона.
По-прежнему считают, что "Арсенал" выиграет Лигу чемпионов с вероятностью 29,73%. У остальных команд шансы чуть меньше: "Бавария" – 18,33%, "Барселона" – 15,66%, ПСЖ – 11,87%, "Реал" – 9,85%, "Ливерпуль" – 7,12%, "Атлетико" – 4,41%, "Спортинг" – 3,03%.
Вдобавок суперкомпьютер предсказал отдельных фаворитов матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
Так, в паре ПСЖ – "Ливерпуль" проход французской команды оценивают с вероятностью 56%, а на выход англичан в полуфинал дают 46%.
В противостоянии "Баварии" и "Реала" предпочтения отдают с вероятностью в 58% немцам, на проход "сливочных" выдают 42%.
Если взять другие две пары 1/4 финала, то проход "Барселоны" над "Атлетико" оценивается в 64%. А победа "Арсенала" над "Спортингом" выражена в 78%.
А к этому часу опубликован предварительный список сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2026.