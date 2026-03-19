Спорт

Суперкомпьютер рассчитал шансы фаворитов в четвертьфинале Лиги чемпионов

Футбол Суперкомпьютер Прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 18:10
7-8 апреля пройдут первые матчи стадии четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, где померятся силами восемь лучших клубов, которые продолжают борьбу за почетный трофей, сообщает Zakon.kz.

До начала будущих игр Суперкомпьютер Opta назвал основных фаворитов четвертьфинала текущего сезона.

По-прежнему считают, что "Арсенал" выиграет Лигу чемпионов с вероятностью 29,73%. У остальных команд шансы чуть меньше: "Бавария" – 18,33%, "Барселона" – 15,66%, ПСЖ – 11,87%, "Реал" – 9,85%, "Ливерпуль" – 7,12%, "Атлетико" – 4,41%, "Спортинг" – 3,03%.

Вдобавок суперкомпьютер предсказал отдельных фаворитов матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Так, в паре ПСЖ – "Ливерпуль" проход французской команды оценивают с вероятностью 56%, а на выход англичан в полуфинал дают 46%.

В противостоянии "Баварии" и "Реала" предпочтения отдают с вероятностью в 58% немцам, на проход "сливочных" выдают 42%.

Если взять другие две пары 1/4 финала, то проход "Барселоны" над "Атлетико" оценивается в 64%. А победа "Арсенала" над "Спортингом" выражена в 78%.

А к этому часу опубликован предварительный список сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2026.

Куандык Шынасилов
Читайте также
Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов УЕФА
17:54, 14 марта 2025
Суперкомпьютер обновил рейтинг фаворитов Лиги чемпионов УЕФА
Ямаль назвал главного фаворита Лиги чемпионов после вылета "Ливерпуля"
12:45, 19 марта 2025
Ямаль назвал главного фаворита Лиги чемпионов после вылета "Ливерпуля"
Суперкомпьютер назвал нового фаворита Лиги чемпионов УЕФА
13:09, 17 апреля 2025
Суперкомпьютер назвал нового фаворита Лиги чемпионов УЕФА
Читайте также
Магомед Анкалаев назвал сроки следующего боя в UFC
18:42, Сегодня
Магомед Анкалаев назвал сроки следующего боя в UFC
Супруга Шавката Рахмонова сообщила о разводе: подробности
18:24, Сегодня
Супруга Шавката Рахмонова сообщила о разводе: подробности
Мовсар Евлоев почти поверил в проклятье в UFС
17:44, Сегодня
Мовсар Евлоев почти поверил в проклятье в UFС
Рублёв высказался о своей готовности к "Мастерс" в Майами
17:22, Сегодня
Рублёв высказался о своей готовности к "Мастерс" в Майами
