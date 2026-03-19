Суперкомпьютер рассчитал шансы фаворитов в четвертьфинале Лиги чемпионов

7-8 апреля пройдут первые матчи стадии четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, где померятся силами восемь лучших клубов, которые продолжают борьбу за почетный трофей, сообщает Zakon.kz.

До начала будущих игр Суперкомпьютер Opta назвал основных фаворитов четвертьфинала текущего сезона.

По-прежнему считают, что "Арсенал" выиграет Лигу чемпионов с вероятностью 29,73%. У остальных команд шансы чуть меньше: "Бавария" – 18,33%, "Барселона" – 15,66%, ПСЖ – 11,87%, "Реал" – 9,85%, "Ливерпуль" – 7,12%, "Атлетико" – 4,41%, "Спортинг" – 3,03%.

Фото: Instagram/championSleague

Вдобавок суперкомпьютер предсказал отдельных фаворитов матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Так, в паре ПСЖ – "Ливерпуль" проход французской команды оценивают с вероятностью 56%, а на выход англичан в полуфинал дают 46%.

В противостоянии "Баварии" и "Реала" предпочтения отдают с вероятностью в 58% немцам, на проход "сливочных" выдают 42%.

Если взять другие две пары 1/4 финала, то проход "Барселоны" над "Атлетико" оценивается в 64%. А победа "Арсенала" над "Спортингом" выражена в 78%.

