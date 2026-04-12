Овечкин забил свой 1006-й карьерный гол и принес победу "Вашингтону"

В ночь на 12 апреля хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл "Питтсбург Пингвинз" в рамках матча НХЛ, где лидер гостей Александр Овечкин оформил решающий гол и был признан первой звездой, сообщает Zakon.kz.

Поединок на льду Питтсбурга завершился со счетом 6:3 в пользу столичного коллектива. У гостей дубль оформил Райан Леонард, еще по одной шайбе забросили Алексей Протас, Илья Протас, Том Уилсон и Александр Овечкин.

У "пингвинов" взятием ворот отметились Энтони Манта, Ноэль Аккьяри и Кевин Хейс.

Для капитана "Вашингтона" забитая шайба стала 32‑й в нынешнем сезоне, а всего у него теперь накопилось 1006 голов за всю историю матчей НХЛ с учетом плей‑офф.

До рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки (1016) не хватает всего лишь 10 шайб.

Здесь стоит отметить, что сегодня хозяева играли без своих главных звездных форвардов, Сидни Кросби и Евгения Малкина, у которых небольшие повреждения.

Таким образом, благодаря победе в Питтсбурге команда Спенсера Карбери набрала 91 балл и еще имеет минимальные шансы на выход в плей‑офф.

Все будет зависеть от двух последних матчей главного конкурента – "Филадельфии Флайерз", но при этом клуб Овечкина обязательно должен выиграть предстоящие два поединка.

