"Реал" в рекордный 40-й раз пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал", вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов в 40-й раз, что является рекордом турнира. Королевский клуб пятый сезон подряд сыграет на этой стадии, сообщает Zakon.kz.

Очередного успеха "сливочные" добились в ночь на 13 марта, когда обыграли своих земляков из "Атлетико" в серии послематчевых пенальти ответного поединка 1/8 финала Лига чемпионов УЕФА.

Здесь надо подчеркнуть, что "Галактикос" неизменно участвует в четвертьфиналах данного турнира на протяжении последних пяти розыгрышей.

За этот период команда Карло Анчелотти дважды выиграла Лигу чемпионов.

Плюс к этому мадридский коллектив улучшил свой же рекорд по участию в четвертьфиналах самого престижного клубного турнира Европы.

В этом году "Реал" уже в 40-й раз сыграет на этой стадии.

Final Barça-Benfica 3-1.



El Barça se mete en cuartos de final de la Copa de Europa ganando los dos partidos ante en Benfica.



Equipos con más presencias en cuartos de final de la Copa de Europa:

39 Madrid

34 Bayern

24 Barça (19 desde el año 2000) — Pedro Martin (@pedritonumeros) March 11, 2025

По этому показателю на второй позиции идет "Бавария", у которой 35 попаданий в четвертьфинал. Призовую тройку замыкает "Барселона" (25).

Вдобавок ко всему "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА. Подобное звание "мадридцы" заслужили 2 июня 2024 года, и это случилось в 15-й рекордный раз за всю историю проведения турнира.