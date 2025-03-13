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Спорт

"Реал" в рекордный 40-й раз пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов

Футбол Рекорд ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 12:04 Фото: Instagram/realmadrid
Самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал", вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов в 40-й раз, что является рекордом турнира. Королевский клуб пятый сезон подряд сыграет на этой стадии, сообщает Zakon.kz.

Очередного успеха "сливочные" добились в ночь на 13 марта, когда обыграли своих земляков из "Атлетико" в серии послематчевых пенальти ответного поединка 1/8 финала Лига чемпионов УЕФА.

Здесь надо подчеркнуть, что "Галактикос" неизменно участвует в четвертьфиналах данного турнира на протяжении последних пяти розыгрышей.

За этот период команда Карло Анчелотти дважды выиграла Лигу чемпионов.

Плюс к этому мадридский коллектив улучшил свой же рекорд по участию в четвертьфиналах самого престижного клубного турнира Европы.

В этом году "Реал" уже в 40-й раз сыграет на этой стадии. 

По этому показателю на второй позиции идет "Бавария", у которой 35 попаданий в четвертьфинал. Призовую тройку замыкает "Барселона" (25).

Вдобавок ко всему "Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА. Подобное звание "мадридцы" заслужили 2 июня 2024 года, и это случилось в 15-й рекордный раз за всю историю проведения турнира. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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