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Спорт

"Вашингтон" набрал 100 очков и первым вышел в плей-офф НХЛ

Хоккей 100 очков НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 12:34 Фото: Instagram/capitals
Клуб Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" стал первым в текущем сезоне НХЛ, кому удалось набрать 100 очков и гарантировать себе место в плей-офф. Подопечные Спенсера Карбери одержали восемь побед в последних девяти играх, сообщает Zakon.kz.

Подобного достижения столичные хоккеисты добились после того, как дома обыграли "Филадельфию Флайерз" – 3:2 – в рамках регулярного чемпионата НХЛ. 

Тем самым "Вашингтон" накопил 100 очков после 69-ти игр и по-прежнему стоит на вершине общей таблицы. 

 

По информации пресс-службы НХЛ, "Кэпиталз" набрал "100+" очков за сезон 14-й раз в своей истории. В поединке с "хулиганами с Брод-стрит" лидер "Вашингтона" забросил свою 888-ю карьерную шайбу в НХЛ.

Это результативное действие приблизило Александра Овечкина к рекорду канадца Уэйна Гретцки (894) на расстояние 6 голов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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