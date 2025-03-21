"Вашингтон" набрал 100 очков и первым вышел в плей-офф НХЛ

Клуб Александра Овечкина "Вашингтон Кэпиталз" стал первым в текущем сезоне НХЛ, кому удалось набрать 100 очков и гарантировать себе место в плей-офф. Подопечные Спенсера Карбери одержали восемь побед в последних девяти играх, сообщает Zakon.kz.

Подобного достижения столичные хоккеисты добились после того, как дома обыграли "Филадельфию Флайерз" – 3:2 – в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Тем самым "Вашингтон" накопил 100 очков после 69-ти игр и по-прежнему стоит на вершине общей таблицы.

По информации пресс-службы НХЛ, "Кэпиталз" набрал "100+" очков за сезон 14-й раз в своей истории. В поединке с "хулиганами с Брод-стрит" лидер "Вашингтона" забросил свою 888-ю карьерную шайбу в НХЛ.

Это результативное действие приблизило Александра Овечкина к рекорду канадца Уэйна Гретцки (894) на расстояние 6 голов.