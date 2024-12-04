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"Вашингтон" набрал очки и вернул лидерство на "Востоке"

Хоккей Лидер Востока, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 16:32 Фото: Instagram/capitals
Утром 4 декабря хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" в рамках регулярного сезона НХЛ уступил дома "Сан-Хосе Шаркс" в овертайме (1:2). Но, несмотря на это команда Александра Овечкина набрала очки в пятой встрече подряд, сообщает Zakon.kz.

Сейчас столичная дружина лидирует в таблице Восточной конференций НХЛ с багажом в 36 очков. Одинаковые баллы с "Кэпиталз" также имеют хоккеисты "Нью-Джерси", но они уступают первое место по дополнительным показателям.

  

В эти дни болельщики "Вашингтона" слышат только хорошие новости от администрации клуба. И первая из них связана с возвращением на лед капитана и лидера – Александра Овечкина.

Россиянин на днях начал свое восстановление непосредственно на катке с коллегами. Однако о полном выздоровлении пока рано говорить.

Плюс к этому тренерский штаб команды признан лучшим за ноябрь в НХЛ.

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