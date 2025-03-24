Роналду вручили сертификат от Книги рекордов Гиннесса
Фото: Instagram/cristiano
23 марта представитель Книги рекордов Гиннесса вручил сертификат нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы португальского футбольного клуба, сертификат предназначен за рекорд Роналду по количеству побед в матчах на уровне национальных команд. Футболист установил этот рекорд 15 ноября 2024 года в игре Лиги наций против команды Польши.
На счету 40‑летнего Роналду 132 победы в составе сборной Португалии. Для достижения этой отметки Роналду понадобилось 215 матчей.
Форвард опережает испанцев:
- Серхио Рамоса (131 победа в 180 матчах);
- Икера Касильяса (121 победа в 167 играх).
В матче 1/4 Лиги наций Роналду промазал пенальти, но команда Португалии все же выбилась в полуфинал.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript