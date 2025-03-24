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Спорт

Роналду вручили сертификат от Книги рекордов Гиннесса

Роналду получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 08:08 Фото: Instagram/cristiano
23 марта представитель Книги рекордов Гиннесса вручил сертификат нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы португальского футбольного клуба, сертификат предназначен за рекорд Роналду по количеству побед в матчах на уровне национальных команд. Футболист установил этот рекорд 15 ноября 2024 года в игре Лиги наций против команды Польши.

На счету 40‑летнего Роналду 132 победы в составе сборной Португалии. Для достижения этой отметки Роналду понадобилось 215 матчей.

Форвард опережает испанцев:

  • Серхио Рамоса (131 победа в 180 матчах);
  • Икера Касильяса (121 победа в 167 играх).

В матче 1/4 Лиги наций Роналду промазал пенальти, но команда Португалии все же выбилась в полуфинал.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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