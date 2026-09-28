Месси забил свой 931-й карьерный гол и постепенно приближается к Роналду

Прошедшей ночью аргентинский форвард клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил 931-й гол в своей карьере. Ему не хватает 48 взятий ворот, чтобы добраться до главного конкурента Криштиану Роналду (979), сообщает Zakon.kz.

Капитан клуба из Флориды забил 931-й гол со штрафного в рамках матча чемпионата МЛС с "Коламбусом".

Однако это не помогло "Интер Майами", который уступил в выездном поединке со счетом 1:2.

Счет на 28-й минуте матча открыл форвард "Коламбуса" Джозеф Мартинес, удачно реализовав пенальти. Спустя пять минут Лионель Месси восстановил равновесие.

Хозяева поля вырвали победу в добавленное арбитром время, отличился нападающий Джамал Тьяре.

Здесь стоит заметить, что "Интер Майами" не может выиграть в МЛС пятую игру подряд (четыре ничьих и одно поражение).

Команда Месси сейчас занимает третье место в таблице Восточной конференции с активом 46 очков.

6 октября Лионель у себя на родине в последний раз сыграет в составе аргентинской сборной.

