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Спорт

Европейские эксперты выявили уникального футболиста сборной Казахстана

Матч, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 02:20 Фото: Instagram/uzyn.qulaq
Руководитель пресс-службы сборной Казахстана Ермухамед Маулен поделился мнением об игре нападающего "Кайсара" и национальной сборной Айбара Жаксылыкова, сообщает Zakon.kz.

По его словам, спортсмен обладает уникальной скоростью.

"Немецкие медицинские специалисты из Австрии обследовали его и вынесли заключение, что его природная скорость будет увеличиваться. Если бы Айбар Жаксылыков играл в сборной Бельгии, то за 14 игр забил бы уже семь-восемь голов. Если бы пасы отдавал Кевин Де Брейне, то почему бы и нет? Все критикуют Ромелу Лукаку, вчера услышал, что он забил за сборную 86 голов, но если он будет играть в сборной Казахстана, то смог бы забить, наверное, голов 16", – заявил Маулен в подкасте Fonteam.

В прошлом сезоне форвард кызылординской команды принял участие в 27 матчах, где стал автором семи забитых голов.

На старте нового сезона игрок в двух турах забитыми голами не отметился. В матче отбора на чемпионат мира 2026 года Уэльс – Казахстан (3:1) Жаксылыкова заменили Абатом Аймбетовым на 74-й минуте игры.

Ранее сборная Казахстана по футболу и валлийская команда встретились в матче отборочного турнира чемпионата на стадионе "Кардифф Сити" в столице Уэльса Кардифе.

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Аксинья Титова
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