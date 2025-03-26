Узбекистану не хватает сенсационного очка для поездки на ЧМ-2026 по футболу

25 марта сборная Узбекистана по футболу могла сотворить самую громкую сенсацию в истории своей страны. Наши соседи на выезде два раза вели в счете против команды Ирана и в итоге сыграли вничью – 2:2, сообщает Zakon.kz.

Этот результат позволил сборной Ирана первой квалифицироваться в финальную часть мирового первенства 2026 года из подгруппы А.

Но вместо "персов" эта путевка могла достаться узбекским футболистам, которые еще сохраняют прекрасные шансы на исторический для себя мундиаль. Для этого подопечным Тимура Кападзе достаточно сыграть и вничью в следующей выездной игре против ОАЭ 5 июня.

На данную минуту сборная Узбекистана занимает второе место в группе А, набрав 17 очков после 8-ми туров. Представители ОАЭ имеют в своем активе 13 очков и третье место. Выше всех стоит Иран (20), который уже гарантировал себе поездку на ЧМ-2026.

Команда Амира Галеноя стала второй азиатской сборной, заработавшей место на предстоящем мундиале.

Немного ранее этого результата добилась Япония, которая первой пробилась на ЧМ-2026 через отборочные игры.