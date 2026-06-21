Кюрасао набрал историческое очко и в шаге от плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Рано утром 21 июня сборная Кюрасао по футболу набрала свое первое очко в истории чемпионатов мира, сыграв вничью с Эквадором – 0:0, сообщает Zakon.kz.

Во втором туре дебютного ЧМ-2026 команда голландца Дика Адвоката не дала обыграть себя команде Эквадора – 0:0.

Главным героем этой встречи стал вратарь Кюрасао – Элой Рома, который сделал 15 сэйвов, что явилось рекордом мировых первенств.

Рома установил рекордные цифры среди всех голкиперов, начиная с 1966 года, в матче чемпионата мира, в котором не было дополнительного времени.

Кюрасао, как и Эквадор, имет по одному очку после двух туров. Выше них стоят только ивуарийцы (3), которые располагают неплохими шансами для выхода в 1/16 финала турнира.

По регламенту ЧМ-2026 в следующий раунд выходят первые и вторые места в группах, плюс 8 из 12 лучших сборных, кто занял третьи позиции.

И вот команда Адвоката в заключительном туре в случае успеха над Кот-д'Ивуаром может запрыгнуть в плей-офф.

А после матчей второго тура в группе E без потерь идет только Германия. Победа над Кот-д'Ивуаром (2:1) позволила немцам впервые с 2014 года гарантировать себе место в 1/16 чемпионата мира.