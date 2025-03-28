Известны результаты второго игрового дня плей-офф Кубка Гагарина
Самую крупную победу игрового дня одержал уфимский "Салават Юлаев", который забросил семь безответных шайб в ворота "Сибири" и повел в серии 1-0.
Единственную гостевую победу дня одержал "Адмирал" из Владивостока, который переиграл челябинский "Трактор" – 5:4.
В противостоянии двух грандов КХЛ московское "Динамо" на домашней арене оказалось сильнее питерского СКА – 3:1.
Еще в одной встрече 1/8 финала Кубка Гагарина главный фаворит турнира, ярославский "Локомотив", на своем льду победил "Торпедо" из Нижнего Новгорода – 3:1.
Ответные поединки в этих четырех парах пройдут 29 марта на тех же ледовых площадках.
Действующим победителем Кубка Гагарина является клуб "Металлург" из Магнитогорска, за который выступают два представителя сборной Казахстана – Никита Михайлис и Валерий Орехов.