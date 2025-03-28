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Спорт

Известны результаты второго игрового дня плей-офф Кубка Гагарина

Хоккей Результаты Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 13:46 Фото: Instagram/hcsalavat
27 марта в Континентальной хоккейной лиге прошли поединки второго игрового дня Кубка Гагарина, где особых сенсаций не произошло, по сравнению со стартом этих соревнований, сообщает Zakon.kz.

Самую крупную победу игрового дня одержал уфимский "Салават Юлаев", который забросил семь безответных шайб в ворота "Сибири" и повел в серии 1-0.

Единственную гостевую победу дня одержал "Адмирал" из Владивостока, который переиграл челябинский "Трактор" – 5:4.

В противостоянии двух грандов КХЛ московское "Динамо" на домашней арене оказалось сильнее питерского СКА – 3:1.

Еще в одной встрече 1/8 финала Кубка Гагарина главный фаворит турнира, ярославский "Локомотив", на своем льду победил "Торпедо" из Нижнего Новгорода – 3:1.  

Ответные поединки в этих четырех парах пройдут 29 марта на тех же ледовых площадках.

Действующим победителем Кубка Гагарина является клуб "Металлург" из Магнитогорска, за который выступают два представителя сборной Казахстана – Никита Михайлис и Валерий Орехов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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