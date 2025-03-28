Российская чемпионка раскритиковала выступления Самоделкиной

По мнению чемпионки России среди юниоров 2008 года Катарины Гербольдт, пока рано говорить о результатах сотрудничества бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной с ее новым тренером Рафаэлем Арутюняном, сообщает Zakon.kz.

По итогам короткой программы на чемпионате мира в Бостоне Самоделкина занимает промежуточное 13-е место с результатом 63,58 баллов.

По словам Гербольдт, дебютный сезон он всегда такой – от спортсменов в них ничего не ждут, и сами они не ставят перед собой глобальных целей.

"Я думаю, на нее стоит посмотреть в следующем сезоне. Пока рано говорить о результатах сотрудничества с Рафаэлем Арутюняном, потому что, как правило, первый сезон у нового тренера – это больше наработки предыдущего наставника. А то, что они наработают вместе, будет видно уже как раз в следующем сезоне. В любом случае, это опытный грамотный тренер, поэтому чего-то плохого мы точно не увидим", – говорит россиянка.

Она считает, что какие-то изменения в программе уже есть. Также Гербольдт высказалась на тему того, стоит ли ждать от Самоделкиной четверных прыжков в произвольной программе следующего сезона.

"Я всегда придерживалась и придерживаюсь того мнения, что для того, чтобы прыгать четверные, нужно изначально что-то сделать со своим телом. Все-таки, мне кажется, она крупновата для четверных прыжков на данный момент", – цитирует Гербольдт "Газета.Ru".

Ранее мы сообщали, что Софья Самоделкина выступила в короткой программе на ЧМ-2025 в США.