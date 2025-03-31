Знаменитый наставник подвел итоги выступления Самоделкиной на ЧМ-2025

В прошедшие выходные на льду американского Бостона завершилось мировое первенство по фигурному катанию, где честь Казахстана представляли два наших ведущих спортсмена, сообщает Zakon.kz.

Как всем известно, "серебро" ЧМ-2025 в мужском одиночном катании досталось алматинцу Михаилу Шайдорову. В женских состязаниях дебютировала 18-летняя казахстанка Софья Самоделкина, но, к сожалению, она не сумела войти в список топ-10 участниц.

Несмотря на это, наша фигуристка получила хорошие авансы от своего тренера-консультанта, американского специалиста Рафаэля Арутюняна.

"По работе на льду у меня нет претензий. Есть некоторые чисто психологические пунктики, над которыми работаем. Это касается того, как вести себя в тех или иных ситуациях, как разговаривать, как реагировать на те или иные вещи, как отдыхать. Если Самоделкина с нынешними физическими кондициями справляется со всеми прыжками, представляете, на что она будет способна, когда кондиция улучшится. А она должна улучшиться, так как работаем над этим, у нас нет другого пути. Физическая кондиция это единственное, что мне от нее нужно. С такой девочкой это абсолютно решаемая задача, не запредельная". Рафаэль Арутюнян

Но с другой стороны тренер двукратного чемпиона мира Ильи Малинина отметил ошибку Софьи Самоделкиной, которую она допустила на льду Бостона.

"Расстроило то, что она сорвала последний каскад из-за неправильного ребра на лутце. Говорил ей: не обращай на это внимания. В середине сезона невозможно исправить технические огрехи, которые до этого спортсмен нарабатывал в течение нескольких лет, а у нее на лутце всегда было неясное ребро. Договаривались заняться этим после того, как сезон будет закончен, здесь не послушала и стала пытаться исправить ребро по ходу соревнований. Это вылилось в потерю минимум восьми баллов. Не случись этой ошибки, могла быть совсем близко к десятке, а для дебюта было бы неплохо". Рафаэль Арутюнян

Возможно теперь после ЧМ-2025 Самоделкина полностью переедет в Калифорнию (США), чтобы постоянно тренироваться у Арутюняна.

Но это будет зависеть от решения казахстанской федерация фигурного катания.

По итогам американского мирового первенства Софья Самоделкина заняла 14-е место и завоевала путевку на Олимпиаду-2026.

С начала октября 2024 года молодая казахстанка несколько раз проходила УТС в академии Рафаэля Арутюняна в США.