Действующий чемпион Кубка Гагарина находится в шаге от вылета из турнира

30 марта омский хоккейный клуб "Авангард" на своей арене переиграл "Металлург" из Магнитогорска в третьем матче серии Кубка Гагарина со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этой победе "Авангард" уже ведет в общей серии 3-0. "Металлург" в ранге действующего обладателя Кубка Гагарина проиграл предыдущие две игры на своем льду – 1:4 и 2:3 (ОТ).

В третьем противостоянии этих команд гости усилиями игрока сборной Казахстана Никиты Михайлиса открыли счет. Но вскоре хозяева катка восстановили равновесие благодаря голу Константина Окулова.

При счете 1:1 судьба матча решилась в овертайме, где победу омскому коллективу принес Владимир Ткачев.

Четвертая встреча между "Авангардом" и "Металлургом" пройдет 1 апреля в Омске.

В других противостояниях плей-офф чемпионата КХЛ наблюдаются следующие результаты: "Ак Барс" – "Автомобилист" (серия 1-2), ЦСКА – Динамо-Минск (1-2), "Северсталь" – "Спартак" (0-3), "Салават Юлаев" – "Сибирь" (2-0), "Трактор" – "Адмирал" (1-1), "Локомотив" – "Торпедо" (2-0), "Динамо-Москва" – СКА (2-0).

Между тем нынешний главный голеадор планеты Александр Овечкин стремительно рвется к покорению рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ. Россиянину не достает всего 4 шайбы для повторения вечного показателя легендарного канадца.