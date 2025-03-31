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Спорт

"Барселона" разгромила "Жирону" и вернула единоличное лидерство в Ла Лиге

Футбол Разгром Жироны, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 13:40 Фото: Instagram/fcbarcelona
Вечером 30 марта каталонская "Барселона" одержала уверенную победу над "Жироной" (4:1) в рамках 29-го тура испанского футбольного чемпионата. Этот успех позволил "блаугране" немного оторваться от своих преследователей в лице "Реала" и "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

В домашнем противостоянии с "Жироной" футболисты "сине-гранатовых" открыли счет в конце первого тайма. Правда, в этом им помог игрок соперничающей команды Ладислав Крейчи, который отправил мяч в свои ворота.

На старте второй половины игры Арно Данджума выровнял положение – 1:1. Затем уже забивали хозяева поля, сначала Роберт Левандовски оформил дубль.

А за 4 минуты до финального свистка Ферран Торрес поставил окончательную точку – 4:1.

Благодаря этому успеху "Барса" снова вышла в единоличные лидеры испанского первенства, набрав 66 очков после 29 туров.

За ним в таблице идут два мадридских коллектива: "Реал" (63) и "Атлетико" (57).

"Взяли три очка, и это самое важное. Плюс понравилась энергия, которую показали после перерыва. Левандовски очень важен для команды, забивает голы и играет ключевую роль сейчас. Также очень рад за Феррана Торреса и его голу. "Жирона" – хорошая команда, которая умеет держать мяч". Главный тренер ФК "Барселоны" Х. Д. Флик

Стоит заметить, что каталонская дружина продлила свою серию без поражений до 20 игр. Подопечные Флика в последний раз проигрывали "Атлетико" 21 декабря 2024 года.

И с того момента у "блауграны" 17 побед и 3 ничьих в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании, включая Лигу чемпионов УЕФА.

Именно с "матрасниками" 2 апреля встречается "Барса" в рамках ответного матча 1/4 финала Кубка Испании. В первой игре, которая прошла 26 февраля, зафиксирована боевая ничья – 4:4.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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