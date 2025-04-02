Игроки сборной Казахстана спасли "Металлург" от четвертого поражения подряд

1 апреля в Омске прошел четвертый матч плей-офф КХЛ между "Авангардом" и "Металлургом" из Магнитогорска. Гости благодаря шайбам казахстанцев Никиты Михайлиса и Валерия Орехова сумели избежать четвертой неудачи подряд на старте Кубка Гагарина, сообщает Zakon.kz.

Действующий победитель Кубка Гагарина переиграл хозяев льда в четвертом поединке – 3:1. После этого успеха счет в серии стал 3:1 в пользу "Авангарда". Омскому коллективу достаточно одной победы, чтобы пробиться в четвертьфинал турнира.

В четвертой встрече этих команд счет открыли подопечные Ги Буше, отличился Семен Чистяков. "Металлург" восстановил равновесие только в третьем периоде усилиями форварда сборной Казахстана Никиты Михайлиса.

За полторы минуты до финальной сирены Люк Джонсон повел гостей вперед, а через мгновение казахстанский защитник Валерий Орехов забил в пустые ворота и поставил точку – 3:1.

"Отступать было некуда, ребята хорошо отреагировали, второй и третий период доминировали, играли лучше соперника. Серия продолжается, после чемпионства, конечно, груз ответственности над нами висел. Совокупность факторов, из которых сложилась победа, очень большая". Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин

Пятая игра между "Металлургом" и "Авангардом" пройдет 3 апреля на льду Магнитогорска.

Если команда Андрея Разина сейчас в шаге от вылета в Кубке Гагарина, то аутсайдер плей-офф "Адмирал" из Владивостока в эти дни показывает прекрасные матчи против фаворита – челябинского "Трактора".