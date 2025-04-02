Шайдоров вошел в топ-3 мирового рейтинга среди мужчин-одиночников

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновленный рейтинг лучших фигуристов планеты. Там самое лучшее местоположение среди представителей Казахстана занимает Михаил Шайдоров, сообщает Zakon.kz.

20-летний алматинец на днях впервые в карьере завоевал серебряную медаль ЧМ-2025 по фигурному катанию в мужском одиночном разряде.

Благодаря этому результату Михаил Шайдоров сейчас занимает третье место в обновленном рейтинге ISU, уступая только японцу Юме Кагияма и Илье Малинину.

По сравнению с прошлогодним результатом, когда он стоял на восьмой позиции, это большой прогресс в карьере Михаила.

Что касается женского рейтинга, то здесь лидер женской сборной Казахстана Софья Самоделкина находится на 19-й строчке классификации ISU.

18-летняя фигуристка утром 2 марта вернулась на Родину с ЧМ-2025, который проходил на льду Бостона. Нужно подчеркнуть, что Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина первыми из казахстанских спортсменов заработали себе место на зимней Олимпиаде-2026.