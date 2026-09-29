Шайдоров впервые в карьере поднялся на второе место мирового рейтинга
На данный момент в активе нашего лучшего фигуриста имеется 4 193 очка. Чуть ранее Шайдоров занимал третью строчку рейтинга ISU.
Выше Михаила стоит только американец, двукратный чемпион мира – Илья Малинин (4 590). Тройку сильнейших замыкает представитель Японии – Юма Кагияма (4 123 балла).
Исторический подъем в рейтинге ISU стал возможным благодаря бронзовой медали алматинского спортсмена на только что завершившемся мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия).
Михаил там набрал 272,75 балла и пропустил выше себя россиянина Евгения Семененко и Даниэля Грассля (Италия).
Турнир в Словакии был для Михаила первым стартом после Олимпиады-2026.
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