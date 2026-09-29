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Спорт

Шайдоров впервые в карьере поднялся на второе место мирового рейтинга

Фигурное катание Рейтинг Второе Место, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 14:02 Фото: Instagram/mikhail_shaidorov
Накануне Международный союз конькобежцев (ISU) обновил свой рейтинг, по итогам которого казахстанский фигурист и чемпион зимних Олимпийский игр 2026 года в Италии Михаил Шайдоров поднялся на историческую вторую позицию, сообщает Zakon.kz.

На данный момент в активе нашего лучшего фигуриста имеется 4 193 очка. Чуть ранее Шайдоров занимал третью строчку рейтинга ISU.

Выше Михаила стоит только американец, двукратный чемпион мира – Илья Малинин (4 590). Тройку сильнейших замыкает представитель Японии – Юма Кагияма (4 123 балла).

Исторический подъем в рейтинге ISU стал возможным благодаря бронзовой медали алматинского спортсмена на только что завершившемся мемориале Ондрея Непелы в Братиславе (Словакия).

Михаил там набрал 272,75 балла и пропустил выше себя россиянина Евгения Семененко и Даниэля Грассля (Италия).

Турнир в Словакии был для Михаила первым стартом после Олимпиады-2026.

Тем временем самый популярный голкипер мира Возинья рассказал об обратной стороне внезапно свалившегося успеха.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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