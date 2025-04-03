Моуринью в ходе разборки схватил тренера "Галатасарая" за нос

Знаменитый португальский специалист Жозе Моуринью продолжил свои скандальные приключения в турецком футболе. В свой дебютный сезон главный тренер ФК "Фенербахче" отметился еще одним инцидентом, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 3 марта 62-летний наставник схватил за нос тренера "Галатасарая" Окана Бурука после матча Кубка Турции.

По некоторым данным, два рулевых поспорили и возник этот конфликт. После действий португальца Бурук упал на газон, держась за свое лицо.

Сам же поединок завершился домашним поражением и вылетом "Фенербахче" на стадии 1/4 финала Кубка Турции – 1:2.

После этого происшествия португальский специалист сразу покинул стадион и не появился на итоговой пресс-конференции.

Скорее всего, Моуринью в ближайшее время снова получит наказание за свой поступок по отношению к Окану Буруку.

В конце февраля главный тренер "Фенербахче" уже был дисквалифицирован на 4 матча за расизм в сторону команды "Галатасарай", а также за оскорбление судьи.