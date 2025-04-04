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Спорт

Казахстанский боксер противостоял узбекистанцу на Кубке мира

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 06:20 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
В бразильском городе Фос-ду-Игуасу идет первый этап Кубка мира по любительскому боксу, сообщает Zakon.kz.

В четвертый день соревнований на ринг вышел казахстанец Даниял Сапарбай, выступающий в весовой категории свыше 90 кг.

Его соперником в полуфинале стал серебряный призер чемпионата Азии-2024, чемпион Узбекистана-2025 и победитель "Кубка Странджа"–2025 Жахонгир Зокиров.

По итогам трех раундов единогласным решением судей (5:0) победу одержал узбекистанский боксер.

Первый этап Кубка мира от World Boxing в Бразилии завершится 6 апреля, второй этап с 30 июня по 7 июля примет Казахстан. Финальный этап запланирован в Индии.

Ранее мы писали, что Конор Макгрегор отказался драться в тюрьме.

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Аксинья Титова
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