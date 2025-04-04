Известен второй участник четвертьфинала Кубка Гагарина

3 апреля московский хоккейный клуб "Спартак" пробился во второй раунд Кубка Гагарина, выиграв серию в противостоянии с "Северсталью" из Череповецка со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

Для выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина подопечным Алексея Жамнова понадобилось сыграть пять матчей против "Северстали", решающий из которых прошел в Москве.

"Красно-белые" не упустили свой шанс и оставили соперника за бортом первого раунда плей-офф КХЛ – 5:2.

Эта домашняя победа позволила "Спартаку" отпраздновать общий успех в серии 4:1 и выйти в 1/4 финала Кубка Гагарина.

Днем ранее первую путевку во второй раунд этих состязаний завоевал "Локомотив". Ярославский коллектив был сильнее "Торпедо" из Нижнего Новгорода (4:0).

Отмечаем другие результаты прошедшего игрового дня: "Автомобилист" обыграл "Ак Барс" – 2:0, "Металлург" победил "Авангард" – 3:1, ЦСКА в гостях разгромлен минским "Динамо" – 0:7.