#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Спорт

Известен второй участник четвертьфинала Кубка Гагарина

Хоккей 1/4 финал Кубок Гагарина, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 09:35 Фото: Instagram/spartak_hc
3 апреля московский хоккейный клуб "Спартак" пробился во второй раунд Кубка Гагарина, выиграв серию в противостоянии с "Северсталью" из Череповецка со счетом 4:1, сообщает Zakon.kz.

Для выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина подопечным Алексея Жамнова понадобилось сыграть пять матчей против "Северстали", решающий из которых прошел в Москве.

"Красно-белые" не упустили свой шанс и оставили соперника за бортом первого раунда плей-офф КХЛ – 5:2.

Эта домашняя победа позволила "Спартаку" отпраздновать общий успех в серии 4:1 и выйти в 1/4 финала Кубка Гагарина.

Днем ранее первую путевку во второй раунд этих состязаний завоевал "Локомотив". Ярославский коллектив был сильнее "Торпедо" из Нижнего Новгорода (4:0). 

Отмечаем другие результаты прошедшего игрового дня: "Автомобилист" обыграл "Ак Барс" – 2:0, "Металлург" победил "Авангард" – 3:1, ЦСКА в гостях разгромлен минским "Динамо" – 0:7. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА
Спорт
08:15, Сегодня
Сборная Казахстана узнала свое место в рейтинге ФИФА
Казахстанский боксер уступил узбекистанцу на этапе Кубка мира
Спорт
06:20, Сегодня
Казахстанский боксер уступил узбекистанцу на этапе Кубка мира
Бивол рассказал о третьем бое с Бетербиевым
Спорт
05:20, Сегодня
Бивол рассказал о третьем бое с Бетербиевым
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: