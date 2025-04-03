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Спорт

Чемпион КХЛ первым пробился в четвертьфинал Кубка Гагарина

Хоккей 1/4 финала Кубка Гагарина, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 12:52 Фото: Instagram/hclokomotiv
Хоккейный клуб "Локомотив" из Ярославля вышел во второй раунд Кубка Гагарина. Действующий чемпион регулярного сезона КХЛ уверенно выиграл серию у нижегородского "Торпедо" (4-0) и первым из всех 16 команд завоевал путевку в четвертьфинал турнира, сообщает Zakon.kz.

2 апреля подопечные Игоря Никитина переиграли в гостях "Торпедо" со счетом 2:1 в рамках четвертого матча плей-офф между этими клубами. 

Этот успех позволил "железнодорожникам" закрыть серию со счетом 4-0, одержав подряд четыре победы.

Тем самым "Локомотив" первым обеспечил себе место в четвертьфинале Кубка Гагарина. 

"Несмотря на счет всей серии, игры были нелегкими. Нужно уметь играть такие матчи на таких скоростях. У нас будет достаточно времени восстановиться и подготовиться к следующему сопернику. Когда команда – единый кулак, тогда намного проще. Говорим команде, что они еще не знают свой потенциал. Пару дней отдохнем, потом выстроим цикл тренировок. Следующий соперник однозначно будет приличного уровня".Главный тренер ХК "Локомотив" Игорь Никитин

В других противостояниях плей-офф Западной конференции наблюдается такая ситуация:

  • московское "Динамо" ведет в серии с питерским СКА (3-1);
  • челябинский "Трактор" на выезде восстановил равновесие с "Адмиралом" из Владивостока (2-2);
  • "Сибирь" из Новосибирска сравняла счет в поединке с уфимским "Салаватом Юлаевым" (2-2).

Вечером 3 апреля пройдут матчи 1/8 финала Кубка Гагарина с участием команд Восточной конференции КХЛ, где особый интерес прикован к битве между "Металлургом" и "Авангардом".

Омский коллектив находится в шаге от выхода в четвертьфинал этих соревнований. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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