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Спорт

Уэйна Гретцки ждут на ближайшей игре "Вашингтона" с Овечкиным

Хоккей Приезд Матч Овечкина , фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 16:49 Фото: Instagram/waynegretzky
Утром 5 апреля на льду Чикаго (США) в рамках регулярного чемпионата НХЛ местный "Блэкхокс" примет "Вашингтон". Одним из желанных и высоких гостей этого поединка, возможно, станет легендарный Уэйн Гретцки, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что на этом матче может обновиться вечный рекорд Уэйна Гретцки в 894 шайбы. Покорение цифр легендарного канадца попытается сделать российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин. Капитану столичной дружины нужно забить три гола, чтобы побить рекорд Гретцки.

Сейчас Овечкин идет на второй позиции по голам в истории регулярных чемпионатов НХЛ (892).

Пока Гретцки собирается на матчи "Вашингтона", там уже побывал комиссионер Лиги – Гэри Беттмэн, передает пресс-служба НХЛ.

"Самое замечательное в спорте это то, что можно достичь удивительных вещей и видеть, как Алекс Овечкин делает потрясающую карьеру. Он сейчас находится на грани побития рекорда, который никто никогда не считал возможным, – это историческое событие. Необязательно быть фанатом хоккея или спорта, чтобы понять, что вот-вот произойдет нечто особенное".Гэри Беттмен

3 апреля функционер посетил матч лидера Восточной конференции против "Каролины", где россиянин забил свой 892-й карьерный гол.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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