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Спорт

Гретцки высказался о рекордном голе Овечкина

Хоккеист, лед, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 06:40 Фото: Instagram/capitals
Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился эмоциями от шайбы капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. Недавно он побил рекорд канадца по голам в НХЛ, сообщает Zakon.kz.

Матч "Вашингтон Кэпиталз" с "Нью-Йорк Айлендерс" был приостановлен примерно на полчаса после гола Овечкина для чествования российского форварда.

"Я знаю, какое давление он испытывал, ведь он был под микроскопом. Я был счастлив за него, как будто это я сам забросил рекордную шайбу", – цитирует Гретцки пресс-служба НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учетом этой игры, 61 матч, в которых он набрал 69 (42+27) очков. Он выступает в НХЛ с 2005 года.

Ранее сообщалось, что Овечкин в ближайшем матче НХЛ побьет очередной показатель Гретцки.

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Аксинья Титова
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