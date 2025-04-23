Московское "Динамо" спустя 12 лет вышло в полуфинал Кубка Гагарина

Поздно вечером 22 апреля хоккеисты московского "Динамо" пробились в полуфинал Кубка Гагарина впервые с 2013 года. Тогда "бело-голубые" выиграли престижный трофей, сообщает Zakon.kz.

Накануне подопечные Алексея Кудашова переиграли казанский "Ак Барс" со счетом 6:1 в рамках шестого матча четвертьфинала Кубка Гагарина. Общий результат в серии стал 4:2 в пользу "Динамо".

Стоит отметить, что московский коллектив выиграл данное противостояние, уступая по ходу серии 0:2.

Шестой поединок серии проходил на казанской арене и хозяева льда были просто разгромлены. Преимущество гостей было настолько ощутимым, что они к началу третьего периода вели с разницей в пять шайб.

Голы у "Динамо" забивали Джордан Уил, Максим Джиошвили, Максим Комтуа (дубль) и Артем Ильенко. В заключительном игровом отрезке команды обменялись шайбами, у "Ак Барса" отличился Митчелл Миллер, а Комтуа довел свою результативность до хет-трика.

Теперь "москвичи" сыграют с "Трактором" в полуфинале Кубка Гагарина-2025. Серия стартует 28 апреля в Челябинске.

Команда канадца Бенуа Гру в свою очередь на стадии четвертьфинала данных соревнований была сильнее минского "Динамо" (4:1).