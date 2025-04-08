"Ак Барс" сломил сопротивление "Автомобилиста" в 1/8 финала Кубка Гагарина

7 апреля определился предпоследний участник четвертьфинала Кубка Гагарина нынешнего сезона, которым стал "Ак Барс". Клуб из Казани в седьмом решающем матче на выезде сумел переиграть "Автомобилист" из Екатеринбурга со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Команда Николая Заварухина, которая является полуфиналистом прошлого Кубка Гагарина, сейчас уже вылетела после первого раунда плей-офф КХЛ.

Что интересно, в 2024 году "Автомобилист" на старте этих состязаний как раз таки обыграл "Ак Барс". Теперь казанская дружина взяла реванш, победив в серии со счетом 4-3.

Седьмая решающая битва прошла в Екатеринбурге, где хозяева льда повели в счете на 9-й минуте усилиями своего нападающего Александра Шарова.

Незадолго до окончания первого периода гости сравняли результат, отличился Илья Сафонов. Остальные два отрезка встречи зрители не увидели шайб.

Судьба поединка решилась в овертайме, где Кирилл Семенов забил победный гол для "Ак Барса". Тем самым подопечные Анвара Гатиятулина завоевали седьмую путевку в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Ранее стадию первого раунда плей-офф КХЛ прошли шесть клубов.

Последний участник 1/4 финала Кубка Гагарина-2025 станет известен вечером 8 апреля, когда встретятся "Салават Юлаев" и "Сибирь".