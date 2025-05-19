"Флорида" переиграла "Торонто" и вышла в 1/2 финала Кубка Стэнли-2025

Утром 19 мая определился последний полуфиналист Кубка Стэнли текущего сезона. Этой командой стала "Флорида", которая разгромила "Торонто" со счетом 6:1 в седьмом решающем матче четвертьфинала данных соревнований, сообщает Zakon.kz.

"Пантеры" переиграли "Мейпл Ливз" на их же площадке и пробились в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ, выиграв общую серию со счетом 4-3.

Теперь "Флориду" в полуфинале Кубка Стэнли-2025 ждет "Каролина". Стоит напомнить, что команда из Флориды является действующим обладателем трофея.



В прошлом розыгрыше турнира "Пантеры" впервые в своей истории стали чемпионами, а годом ранее уступили в финале "Вегасу" (1-4).

Другую полуфинальную пару текущих соревнований составили "Эдмонтон" и "Даллас".

Первые игры стадии 1/2 финала пройдут 21 и 22 мая на площадках "Харрикейнз" и "Старз" соответственно.