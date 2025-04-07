Стали известны еще два четвертьфиналиста Кубка Гагарина
Один из первоначальных фаворитов плей-офф КХЛ – питерский СКА дома проиграл московскому "Динамо" в шестом матче (2:5) и вылетел на стадии первого раунда Кубка Гагарина (серия 2-4).
В свою очередь "Трактор" также на выезде победил "Адмирал" (Владивосток) со счетом 2:0 и пробился во второй раунд Кубка Гагарина, отпраздновав успех в серии – 4-2.
И к этому часу у челябинского коллектива уже определился соперник по четвертьфиналу Кубка Гагарина. Этим коллективом стало минское "Динамо". Дружина из Беларуси сенсационно выбила из турнира знаменитый ЦСКА (Москва).
Серия между "Трактором" и "Динамо" начнется 12 апреля в Челябинске.
К этому моменту определены 6 четвертьфиналистов Кубка Гагарина: "Локомотив", "Спартак", "Авангард", "Трактор", "Динамо" (Москва) и "Динамо" (Минск).
Остальные две команды станут известны после завершения поединков "Салават Юлаев" – "Сибирь" (8 апреля) и "Автомобилист" – "Ак Барс" (7 апреля), в этих сериях счет пока равный 3-3.