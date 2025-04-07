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Спорт

Стали известны еще два четвертьфиналиста Кубка Гагарина

Хоккей Четвертьфинал Кубка Гагарина, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 09:35 Фото: Instagram/dynamo_ru
Поздно вечером 6 апреля определились еще два клуба, которые сыграют в 1/4 финала Кубка Гагарина. Эти путевки завоевали "Динамо" (Москва) и "Трактор" (Челябинск), сообщает Zakon.kz.

Один из первоначальных фаворитов плей-офф КХЛ – питерский СКА дома проиграл московскому "Динамо" в шестом матче (2:5) и вылетел на стадии первого раунда Кубка Гагарина (серия 2-4).

В свою очередь "Трактор" также на выезде победил "Адмирал" (Владивосток) со счетом 2:0 и пробился во второй раунд Кубка Гагарина, отпраздновав успех в серии – 4-2.

И к этому часу у челябинского коллектива уже определился соперник по четвертьфиналу Кубка Гагарина. Этим коллективом стало минское "Динамо". Дружина из Беларуси сенсационно выбила из турнира знаменитый ЦСКА (Москва).

Серия между "Трактором" и "Динамо" начнется 12 апреля в Челябинске.

К этому моменту определены 6 четвертьфиналистов Кубка Гагарина: "Локомотив", "Спартак", "Авангард", "Трактор", "Динамо" (Москва) и "Динамо" (Минск).

Остальные две команды станут известны после завершения поединков "Салават Юлаев" – "Сибирь" (8 апреля) и "Автомобилист" – "Ак Барс" (7 апреля), в этих сериях счет пока равный 3-3.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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