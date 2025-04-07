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Спорт

Овечкин в ближайшем матче НХЛ побьет очередной показатель Гретцки

Хоккей Рекорд Гретцки, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 16:27 Фото: Instagram/capitals
Как уже все знают, 6 апреля российский хоккеист Александр Овечкин стал лучшим снайпером НХЛ – 895 шайб. Помимо улучшения рекорда Уэйна Гретцки, капитан "Вашингтона" сравнялся с канадцем по количеству сыгранных матчей в НХЛ (1487), сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба НХЛ, сейчас Овечкин и Гретцки находятся на 26-й позиции по числу проведенных игр в североамериканской Лиге – 1487. 

Россиянин догнал легендарного канадца после того, как вышел на лед в матче с "Айлендерс". Теперь в активе лидера столичного коллектива 1487 матчей за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ, где он набрал 1619 очков (895 голов +724 передачи).

Теперь 11 апреля Овечкин в случае выхода на матч с "Каролиной" должен опередить Гретцки по количеству сыгранных встреч (1488).

Далее у Александра будет уже следующая цель – Брент Бернс, который отыграл 1491 поединок в НХЛ.

Вечером 6 апреля НХЛ устроил церемонию празднования нового рекорда Александра Овечкина в 895 шайб.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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