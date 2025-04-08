В ночь на 9 апреля прошли первые четвертьфинальные матчи самого престижного клубного турнира Европы по футболу – Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Так, "Реал" в гостях разгромно проиграл "Арсеналу" со счетом 0:3 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Голы забили Деклан Райс и Микель Мерино. Райс стал первым игроком в истории, забившим два мяча прямым ударом со штрафного в матче плей-офф Лиги чемпионов. Также он стал пятым игроком, которому это удалось сделать в матче Лиге чемпионов.

Фото: Instagram/arsenal

"Арсенал" во второй раз в истории обыграл "Реал" и впервые разгромно. Ранее команды лишь дважды встречались в еврокубках. В групповом раунде Лиги чемпионов-2006/07 "Арсенал" победил в гостях со счетом 1:0 и сыграл дома вничью (0:0).

"Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. В 2023 году "Реал" в качестве действующего победителя турнира тоже разгромно проиграл английскому клубу – "Манчестер Сити". Но случилось это во втором матче полуфинала.

В другом матче четвертьфинала "Бавария" в дома проиграла "Интеру" со счетом 1:2.

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Ответные игры пройдут 16 апреля.

Часами ранее определились все участники четвертьфинала Кубка Гагарина-2025.