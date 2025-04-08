#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
518.57
566.59
6.05
Спорт

"Реал" в гостях разгромно проиграл "Арсеналу"

Лига чемпионов УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 02:14 Фото: X/Arsenal
В ночь на 9 апреля прошли первые четвертьфинальные матчи самого престижного клубного турнира Европы по футболу – Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Так, "Реал" в гостях разгромно проиграл "Арсеналу" со счетом 0:3 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Голы забили Деклан Райс и Микель Мерино. Райс стал первым игроком в истории, забившим два мяча прямым ударом со штрафного в матче плей-офф Лиги чемпионов. Также он стал пятым игроком, которому это удалось сделать в матче Лиге чемпионов.

Фото: Instagram/arsenal

"Арсенал" во второй раз в истории обыграл "Реал" и впервые разгромно. Ранее команды лишь дважды встречались в еврокубках. В групповом раунде Лиги чемпионов-2006/07 "Арсенал" победил в гостях со счетом 1:0 и сыграл дома вничью (0:0).

"Реал" является действующим победителем Лиги чемпионов. В 2023 году "Реал" в качестве действующего победителя турнира тоже разгромно проиграл английскому клубу – "Манчестер Сити". Но случилось это во втором матче полуфинала.

В другом матче четвертьфинала "Бавария" в дома проиграла "Интеру" со счетом 1:2.

Фото: Telegram/Футбол 24/7

Ответные игры пройдут 16 апреля.

Часами ранее определились все участники четвертьфинала Кубка Гагарина-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Определились все участники четвертьфинала Кубка Гагарина-2025
Спорт
22:28, 08 апреля 2025
Определились все участники четвертьфинала Кубка Гагарина-2025
Нурлан Оразбаев покинул пост гендиректора "Барыса" на фоне недовольства болельщиков
Спорт
21:47, 08 апреля 2025
Нурлан Оразбаев покинул пост гендиректора "Барыса" на фоне недовольства болельщиков
Футбольный клуб "Атырау" вновь стал собственностью государства
Спорт
21:11, 08 апреля 2025
Футбольный клуб "Атырау" вновь стал собственностью государства
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: