Из достойного клуба сделали посмешище: "Барыс" разочаровал болельщиков в матче КХЛ
Астанчане неплохо провели стартовые минуты и создали несколько затяжных позиционных атак в чужой зоне. Но затем "Барыс" остался в меньшинстве, и Кирилл Семёнов реализовал лишнего броском в ближний угол. А чуть позже Александр Барабанов упрочил преимущество казанцев, добив шайбу в ворота с пятака. Голы Семёна Терехова и Дмитрия Яшкина позволили гостями уйти на второй перерыв при довольно комфортном счете.
В начале заключительной трети Барабанов и Семёнов оформили по дублю. До сирены "Ак Барс" еще дважды огорчил Артема Шестакова усилиями Дмитрия Кателевского и Степана Фальковского.
"Барыс" – "Ак Барс" 0:8 (0:2, 0:2, 0:4):
- 0:1 – 12:24 – Семёнов (Лямкин) ГБ
- 0:2 – 15:09 – Барабанов (Фальковский)
- 0:3 – 31:42 – Терехов Се. (О’Делл, Фальковский)
- 0:4 – 35:59 – Яшкин (Барабанов, Терехов Ст.)
- 0:5 – 40:37 – Барабанов
- 0:6 – 50:44 – Семёнов (Марченко, Барабанов)
- 0:7 – 55:56 – Кателевский (Миллер, Дыняк)
- 0:8 – 58:58 – Фальковский (Сафонов)
Вратари: Шестаков – Билялов
Болельщики под снимками хоккеистов в Instagram выразили свое разочарование игрой:
– Над "Барысом" уже все смеются.
– Полностью поддерживаю, из достойного клуба сделали посмешище.
– Пару лет назад намного интереснее было смотреть, прям ждешь каждую игру. А сейчас…
– Позор.
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