Из достойного клуба сделали посмешище: "Барыс" разочаровал болельщиков в матче КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с казанским "Ак Барсом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Астанчане неплохо провели стартовые минуты и создали несколько затяжных позиционных атак в чужой зоне. Но затем "Барыс" остался в меньшинстве, и Кирилл Семёнов реализовал лишнего броском в ближний угол. А чуть позже Александр Барабанов упрочил преимущество казанцев, добив шайбу в ворота с пятака. Голы Семёна Терехова и Дмитрия Яшкина позволили гостями уйти на второй перерыв при довольно комфортном счете.

В начале заключительной трети Барабанов и Семёнов оформили по дублю. До сирены "Ак Барс" еще дважды огорчил Артема Шестакова усилиями Дмитрия Кателевского и Степана Фальковского.

"Барыс" – "Ак Барс" 0:8 (0:2, 0:2, 0:4):

0:1 – 12:24 – Семёнов (Лямкин) ГБ

0:2 – 15:09 – Барабанов (Фальковский)

0:3 – 31:42 – Терехов Се. (О’Делл, Фальковский)

0:4 – 35:59 – Яшкин (Барабанов, Терехов Ст.)

0:5 – 40:37 – Барабанов

0:6 – 50:44 – Семёнов (Марченко, Барабанов)

0:7 – 55:56 – Кателевский (Миллер, Дыняк)

0:8 – 58:58 – Фальковский (Сафонов)

Вратари: Шестаков – Билялов

Болельщики под снимками хоккеистов в Instagram выразили свое разочарование игрой:

– Над "Барысом" уже все смеются.

– Полностью поддерживаю, из достойного клуба сделали посмешище. – Пару лет назад намного интереснее было смотреть, прям ждешь каждую игру. А сейчас… – Позор.

22 марта подопечные Галыма Мамбеталиева примут на домашнем льду "Салават Юлаев".

В минувшие выходные на горнолыжном склоне в Шпинделе (Чехия) расстался с жизнью известный хоккеист Томаш Клоучек. Он погиб на 46-м году жизни, врезавшись в столб во время катания на лыжах. Бывший игрок казахстанского "Барыса" врезался в электрический щит.