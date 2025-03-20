#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Спорт

Из достойного клуба сделали посмешище: "Барыс" разочаровал болельщиков в матче КХЛ

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 00:06 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с казанским "Ак Барсом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Астанчане неплохо провели стартовые минуты и создали несколько затяжных позиционных атак в чужой зоне. Но затем "Барыс" остался в меньшинстве, и Кирилл Семёнов реализовал лишнего броском в ближний угол. А чуть позже Александр Барабанов упрочил преимущество казанцев, добив шайбу в ворота с пятака. Голы Семёна Терехова и Дмитрия Яшкина позволили гостями уйти на второй перерыв при довольно комфортном счете.

В начале заключительной трети Барабанов и Семёнов оформили по дублю. До сирены "Ак Барс" еще дважды огорчил Артема Шестакова усилиями Дмитрия Кателевского и Степана Фальковского.

"Барыс" – "Ак Барс" 0:8 (0:2, 0:2, 0:4):

  • 0:1 – 12:24 – Семёнов (Лямкин) ГБ
  • 0:2 – 15:09 – Барабанов (Фальковский)
  • 0:3 – 31:42 – Терехов Се. (О’Делл, Фальковский)
  • 0:4 – 35:59 – Яшкин (Барабанов, Терехов Ст.)
  • 0:5 – 40:37 – Барабанов
  • 0:6 – 50:44 – Семёнов (Марченко, Барабанов)
  • 0:7 – 55:56 – Кателевский (Миллер, Дыняк)
  • 0:8 – 58:58 – Фальковский (Сафонов)

Вратари: Шестаков – Билялов

Болельщики под снимками хоккеистов в Instagram выразили свое разочарование игрой:

– Над "Барысом" уже все смеются.

– Полностью поддерживаю, из достойного клуба сделали посмешище.

– Пару лет назад намного интереснее было смотреть, прям ждешь каждую игру. А сейчас…

– Позор.

22 марта подопечные Галыма Мамбеталиева примут на домашнем льду "Салават Юлаев".

В минувшие выходные на горнолыжном склоне в Шпинделе (Чехия) расстался с жизнью известный хоккеист Томаш Клоучек. Он погиб на 46-м году жизни, врезавшись в столб во время катания на лыжах. Бывший игрок казахстанского "Барыса" врезался в электрический щит.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Легендарный тренер поддержал казахстанского футболиста
Спорт
02:59, 21 марта 2025
Легендарный тренер поддержал казахстанского футболиста
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: