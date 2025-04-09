Наставник "Интера" раскрыл секрет гостевой победы над "Баварией"

В ночь на 9 апреля прошел четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА, в котором итальянский "Интер" в гостях переиграл мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

После этой встречи главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги высказался о прекрасной игре своих подопечных с одним из фаворитов Лиги чемпионов.

"Это результат высочайшего уровня, который порадовал нас. Совершили нечто выдающееся, но это не будет иметь значения, если не сделаем то же самое в ответном матче на "Сан-Сиро" перед своими фанатами. "Бавария" – очень сильная команда, но мы не уступали им в решительности, смелости и агрессии. Хозяева пытались оказать на нас давление, но мы показали качественный футбол. Нас можно похвалить за веру в победу до последней минуты". Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги

В свою очередь коллега Индзаги по "Баварии" Венсан Компани надеется на удачный исход в ответной встрече в Италии через неделю.

"Играть против "Интера" на выезде тяжело, но не думаю, что стоит чувствовать себя заведомо побежденными из-за травм или чего-то подобного. В Милане у нас тоже будут шансы. Это только половина противостояния, ни одна команда не идет в раздевалку, проигрывая 1:2 после первого тайма, и не говорит в перерыве: "Все, сдаемся, поехали домой". Мы по-прежнему полностью верим в свои шансы". Главный тренер "Баварии" Венсан Компани

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Баварией" пройдет 16 апреля.

В этот же день, но уже в Мадриде, состоится второе противостояние между "Реалом" и "Арсеналом". Первое сражение, которое прошло в ночь на 9 апреля в Лондоне, закончилось разгромом королевского коллектива – 3:0.