Раскрыт секрет победы "Реала" над "Баварией" в Лиге чемпионов
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По информации As, сын наставника "Реала" предложил выпустить Хоселу в конце второго тайма в ответном поединке с "Баварией". И Хоселу, вышедший на замену на 81-й минуте, полностью оправдал надежды тренерского штаба королевского клуба.
Как пишет источник, когда "Реал" проигрывал со счетом 1:0, сын Анчелотти посоветовал отцу выпустить на поле Хоселу. Тактическая задумка вскоре принесла успех.
Испанский футболист забил два важных гола на 88-й и 91-й минутах встречи, тем самым гарантировав выход своей команды в финал турнира.
Фото: Instagram/realmadrid
Хоселу стал самым возрастным футболистом, который сумел оформить дубль после выхода на замену в плей-офф Лиги чемпионов.
Таким образом, к этому часу завершились все матчи еврокубковой недели, по итогам которых определились команды-финалисты в трех турнирах.