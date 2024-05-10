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Раскрыт секрет победы "Реала" над "Баварией" в Лиге чемпионов

Футбол Секрет Победы, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 11:49 Фото: Instagram/realmadrid
В ночь на 9 мая мадридский "Реал" переиграл "Баварию" в ответном матче в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА благодаря дублю Хоселу. Выходу на поле 34-летнего игрока посодействовал сын тренера "Галактикос" Карло Анчелотти – Давиде, сообщает Zakon.kz.

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По информации As, сын наставника "Реала" предложил выпустить Хоселу в конце второго тайма в ответном поединке с "Баварией". И Хоселу, вышедший на замену на 81-й минуте, полностью оправдал надежды тренерского штаба королевского клуба.

Как пишет источник, когда "Реал" проигрывал со счетом 1:0, сын Анчелотти посоветовал отцу выпустить на поле Хоселу. Тактическая задумка вскоре принесла успех.


Испанский футболист забил два важных гола на 88-й и 91-й минутах встречи, тем самым гарантировав выход своей команды в финал турнира.

Футбол Победа Бавария, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 11:49

Фото: Instagram/realmadrid

Хоселу стал самым возрастным футболистом, который сумел оформить дубль после выхода на замену в плей-офф Лиги чемпионов. 

Таким образом, к этому часу завершились все матчи еврокубковой недели, по итогам которых определились команды-финалисты в трех турнирах.  

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