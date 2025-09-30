"Реал" выигрывает у "Кайрата" после первого тайма благодаря голу Мбаппе
Стартовые секунды поединка чуть не обернулись голом в ворота легендарного клуба. Но голкипер гостей Тибо Куртуа справился с атакой футболиста "Кайрата".
Затем постепенно инициатива перешла к "Реалу", и на 13-й минуте бразилец Жуниор Винисиус вышел один на один с вратарем Шерханом Калмурзой, но пробил мимо ворот.
Спустя три минуты турецкий легионер "сливочных" Арда Гюлер мог открыть счет, но защитник Егор Сорокин спас свою команду.
И все же на 25-й минуте "Реал" добился успеха: лучший снайпер гостей Килиан Мбаппе точно реализовал пенальти.
Перед уходом француз мог оформить дубль, но пробил выше перекладины.
В итоге после первых 45 минут игры впереди подопечные Хаби Алонсо – 0:1.
Ранее были объявлены стартовые составы "Кайрата" и "Реала" на матч Лиги чемпионов УЕФА.