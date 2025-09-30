#АЭС в Казахстане
Спорт

"Реал" выигрывает у "Кайрата" после первого тайма благодаря голу Мбаппе

Футбол Гол Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 22:35 Фото: Instagram/realmadrid
На Центральном стадионе Алматы закончился первый тайм футбольного матча Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и мадридским "Реалом", сообщает Zakon.kz.

Стартовые секунды поединка чуть не обернулись голом в ворота легендарного клуба. Но голкипер гостей Тибо Куртуа справился с атакой футболиста "Кайрата".

Затем постепенно инициатива перешла к "Реалу", и на 13-й минуте бразилец Жуниор Винисиус вышел один на один с вратарем Шерханом Калмурзой, но пробил мимо ворот.  

Спустя три минуты турецкий легионер "сливочных" Арда Гюлер мог открыть счет, но защитник Егор Сорокин спас свою команду.

И все же на 25-й минуте "Реал" добился успеха: лучший снайпер гостей Килиан Мбаппе точно реализовал пенальти. 

Перед уходом француз мог оформить дубль, но пробил выше перекладины.  

В итоге после первых 45 минут игры впереди подопечные Хаби Алонсо – 0:1.

Ранее были объявлены стартовые составы "Кайрата" и "Реала" на матч Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Четыре часа до матча "Кайрат" – "Реал": город шумит, стадион в ожидании, фанаты на пределе
17:27, Сегодня
Четыре часа до матча "Кайрат" – "Реал": город шумит, стадион в ожидании, фанаты на пределе
Более 5 тыс. иностранцев прибыли в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал": откуда они и сколько тратят в городе
12:00, Сегодня
Более 5 тыс. иностранцев прибыли в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал": откуда они и сколько тратят в городе
"Барыс" всухую обыграл "Адмирал" в Астане
22:13, 29 сентября 2025
"Барыс" всухую обыграл "Адмирал" в Астане
