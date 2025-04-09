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Спорт

Англия гарантировала себе пять из семи возможных путевок в Лигу чемпионов

Футбол Англия ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 14:51 Фото: Instagram/championsleague
В следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА представителям английского футбола будет выдано, как минимум, пять квот. Возможно, команды АПЛ получат дополнительно еще два места, но при соблюдении некоторых условий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ESPN, клубы английской Премьер-лиги получили гарантированное пятое место в ЛЧ-2025/26 после того, как "Арсенал" в ночь на 9 апреля обыграл "Реал" (3:0).

Это также стало возможным вследствие неудачных результатов у команд Серии А, которые проиграли на ранней стадии Лиги чемпионов.

Футбол Англия Лига чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 14:51

Фото: Instagram/championsleague

Что интересно, Англия на будущий сезон Лиги чемпионов может выставить аж семь команд. Но для этого необходимо, чтобы "Астон Вилла" выиграла самый престижный клубный турнир Европы текущего сезона и заняла пятое место в таблице АПЛ.

Плюс "Тоттенхэм" или "Манчестер Юнайтед" стали победителями Лиги Европы УЕФА.

Тем временем накануне Александр Овечкин был назван первой звездой прошедшей недели в НХЛ.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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