Англия гарантировала себе пять из семи возможных путевок в Лигу чемпионов

В следующем сезоне Лиги чемпионов УЕФА представителям английского футбола будет выдано, как минимум, пять квот. Возможно, команды АПЛ получат дополнительно еще два места, но при соблюдении некоторых условий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ESPN, клубы английской Премьер-лиги получили гарантированное пятое место в ЛЧ-2025/26 после того, как "Арсенал" в ночь на 9 апреля обыграл "Реал" (3:0).

Это также стало возможным вследствие неудачных результатов у команд Серии А, которые проиграли на ранней стадии Лиги чемпионов.

Фото: Instagram/championsleague

Что интересно, Англия на будущий сезон Лиги чемпионов может выставить аж семь команд. Но для этого необходимо, чтобы "Астон Вилла" выиграла самый престижный клубный турнир Европы текущего сезона и заняла пятое место в таблице АПЛ.

Плюс "Тоттенхэм" или "Манчестер Юнайтед" стали победителями Лиги Европы УЕФА.

Тем временем накануне Александр Овечкин был назван первой звездой прошедшей недели в НХЛ.