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Италия может выставить шесть команд на следующий сезон Лиги чемпионов

Футбол 6 команд ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 18:54 Фото: Instagram/inter
Пять клубов Серии А смогут принять участие в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Однако это количество может быть увеличено еще на одну команду, если итальянцы будут соответствовать некоторым условиям UEFA, сообщает Zakon.kz.

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По информации UEFA, по новому формату в будущем сезоне Лиги чемпионов примут участие 36 клубов вместо прежних 32-х. Две квоты из четырех будут распределены между лигами, чьи клубы в предыдущем сезоне продемонстрировали наилучшие результаты в таблице коэффициентов УЕФА.

Здесь нельзя не подчеркнуть, что вариант с попаданием в ЛЧ шести итальянских клубов будет соблюден при одном условии. Для того, чтобы это произошло, итальянцам необходимо выиграть Лигу Европы в этом сезоне, а затем этот клуб должен завершить чемпионат не ниже четвертого места в Серии А.

Футбол Кандидат ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 18:54

Фото: Instagram/officialasroma

По итогам матчей завершившейся еврокубковой недели в полуфинал Лиги Европы прошли "Рома" и "Аталанта". Римская дружина была сильнее по сумме двух игр своих соотечественников из "Милана" (3:1). А команда из Бергамо с таким же общим счетом переиграла английский "Ливерпуль".

Еще один коллектив из Италии, "Фиорентина", стал полуфиналистом Лиги конференций УЕФА, обыграв на своем пути "Викторию" (Пльзень) с итоговым результатом 2:0.

Таким образом, Федерация футбола Италии первой получила дополнительное место в Лиге чемпионов. Вторую путевку могут заработать представители Германии и Англии.

Если поразмыслить, то шестую путевку в элитный клубный турнир Европы могут получить "Рома" или "Аталанта", которые в настоящий момент продолжают борьбу в Лиге Европы. Плюс располагаются ниже 4-го места в таблице чемпионата Италии.

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