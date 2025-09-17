"Ювентус" забил два гола на последних секундах и ушел от поражения с "Боруссией"

В ночь на 17 сентября итальянский футбольный клуб "Ювентус" дома сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" (4:4) в рамках матча первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

В этом поединке туринский коллектив сумел чудесным образом спастись от поражения в противостоянии с немецкой дружиной, уступая со счетом 2:4 к 94-й минуте.

В добавленное время удержать ничью "старой синьоре" помогли голы Душана Влаховича и Ллойда Келли.

Надо заметить, что все восемь мячей в этой встрече были забиты после 52-й минуты. "Дортмундцы" усилиями Карима Адейеми открыли счет, спустя время Кенан Йылдыз восстановил равновесие.

Затем команды снова обменялись голами, на точный удар Лукаса Нмеча ответил Душан Влахович.

"Опыт помогает, у нас молодая команда. Нужно играть лучше, читать игру и не пропускать так много голов, особенно сразу после того, как сами забиваем. Это постоянно повторяется. Несколько дней назад мы выиграли, теперь сыграли вничью, но из этого можно извлечь много уроков, и, самое главное, мы не проиграли. Усердно работаю каждый день на тренировках и готов делать то, что от меня требуют. На протяжении всей карьеры я выходил в основе и всегда забивал. Каждый любит выходить в старте, стараюсь приносить результат, когда мне доверяют". Игрок "Ювентуса" Душан Влахович

За 4 минуты до финального свистка Ян Коуто и Рами Бенсебайни упрочили преимущество "Боруссии" – 4:2.

"Показали, что у нас есть воля к победе и отличная скамейка, это хороший знак. Были кое-какие проблемы, но мы опасно атаковали. Пропускали после стандартов и этого можно было избежать, но были и яркие индивидуальные действия. Учитывая обстоятельства, не могли сыграть еще лучше. Исход матчей решается в последние 20 минут и после введения правила пяти замен футбол изменился. Проблема заключается в необходимости играть каждые три дня: мы согласны на эту прекрасную ничью. Ничего страшного, это было лучшее, на что мы способны сейчас". Главный тренер "Ювентуса" Игор Тудор

Однако в дополнительное время Влахович и Келли перевернули конечный итог матча – 4:4.

Между тем накануне в Португалию прилетел казахстанский "Кайрат" для проведения исторического матча на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.